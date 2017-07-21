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Главные новости Челябинской области
14:23  21 июля 2017 0

Синоптики отменили челябинцам приятный уик-энд. Погода в выходные испортится

Поселок Нагорный Деревенская ОПГ Челябинск, ливень, дождь, непогода
На выходных в Челябинской области будет жарко, но дождливоФото: Вадим Ахметов © URA.RU

ГУ МЧС по Челябинской области объявило штормовое предупреждение на субботу, 22 июля. Несмотря на жаркую погоду, синоптики сильно ухудшили прогноз: в отдельных районах ожидаются грозы, ливни, крупный град и шквалистое усиление ветра до 20-25 метров в секунду, сообщили «URA.RU» в ведомстве.

Спасатели предупреждают южноуральцев об опасностях ненастья. Например, есть вероятность аварий на объектах и линиях энергосистем, увеличения числа ДТП и другие беды.

Что касается температуры, то в субботу ожидается до 26 градусов, а на юге Челябинской области — до 31 градуса жары. В воскресенье воздух прогреется до 27 градусов тепла.

Сергей Леонов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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