ГУ МЧС по Челябинской области объявило штормовое предупреждение на субботу, 22 июля. Несмотря на жаркую погоду, синоптики сильно ухудшили прогноз: в отдельных районах ожидаются грозы, ливни, крупный град и шквалистое усиление ветра до 20-25 метров в секунду, сообщили «URA.RU» в ведомстве.
Спасатели предупреждают южноуральцев об опасностях ненастья. Например, есть вероятность аварий на объектах и линиях энергосистем, увеличения числа ДТП и другие беды.
Что касается температуры, то в субботу ожидается до 26 градусов, а на юге Челябинской области — до 31 градуса жары. В воскресенье воздух прогреется до 27 градусов тепла.