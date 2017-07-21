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Главные новости Челябинской области
15:19  21 июля 2017 0

На Урале огромный фонтан из кипятка повредил машины и дома. «Людям пришлось спасаться бегством». ВИДЕО

Коммунальщики планировали провести ремонт на трубопроводеФото: скрин YouTube

Коммунальный фонтан в Златоусте, Челябинская область, разбил стекла машин и окна домов. Напор воды достигал высоты 9-этажного дома. Жители рассказали, что перед этим коммунальщики проводили на месте ремонтные работы.

Фонтан кипятка забил вечером, 20 июля, на проезде Профсоюзов, 9. Жители дома выбежали их своих квартир. услышав оглушительный хлопок. Во дворе они увидели ужасную картину: на месте ямы, где коммунальщики днем ранее проводили ремонт, бил огромный гейзер из кипятка.

«Людям, стоявшим рядом, пришлось спасаться бегством, но это не помогло. Фонтан был таким мощным, что яма не наполнялась водой — она стекала по стенкам, размывая все на пути, и летела вверх», — рассказал порталу 74.ru очевидец.

Вскоре на припаркованные автомобили обрушился град из камней, песка и мусора. Жильцы, как рассказал один из очевидцев, сами спустились в канализационный колодец, чтобы перекрыть горячую воду. Аварийная бригада на место ЧП приехала только через час.

Жители дома № 9 по улице Профсоюзов надеются, что прорвавшиеся трубы успеют починить за две недели запланированной опрессовки. Также они собираются обратиться с претензией к коммунальщикам о возмещении ущерба.

Нина Калинина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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