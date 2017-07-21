19:53 21 июля 2017 0

Курганский гендиректор отдавал подряды тюменской фирме за откат в 5% Фото: Алексей Гущин © URA.RU

В Тюмени за получение взятки почти в пять с половиной миллионов рублей осужден бывший гендиректор курганского государственного предприятия. Он за откат в 5% от суммы субподряда отдавал крупные заказы одной из тюменских фирм.

В пятницу, 21 июля, в Тюмени за получение взятки в особо крупном размере был осужден бывший гендиректор ГУП Курганской области «Кургантехинвентаризация» 59-летний Сергей Устюгов. Суд не стал отправлять мужчину в колонию, ограничившись приговором в 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Однако с Устюгова взыскали сумму взятки (более 5,4 миллионов рублей), а также штраф в размере 2 728 500 рублей. Для того, чтобы покрыть эту сумму, суд конфисковал в доход государства изъятые при обыске в квартире Устюгова 600 тысяч рублей, дом и два имевшихся у экс-директора земельных участка.

По версии следствия, в 2014 году один тюменский бизнесмен предложил Устюгову брать подряды на выполнение работ для крупной организации, а потом передавать их в субподряд своей фирме за «откат» в размере 5% от суммы субподряда. За период с июля 2014 по октябрь 2015 года «Кургантехинвентаризация» заключила с тюменской фирмой 81 договор субподряда, перечислив за выполненные работы 118 миллионов рублей. Тюменский бизнесмен за это передал Сергею Устюгову 5,262 миллиона рублей.

Когда из-за налоговых нарушений в марте 2016 года у тюменской фирмы были заблокированы счета, «Кургантехинвентаризация» отдала семь субподрядов омской фирме, перед которой у тюменского партнера Устюгова были долги. По этим договорам Устюгов заплатил омичам более 6 миллионов рублей. Когда курганский руководитель приехал в Тюмень за очередной взяткой в 195 тысяч рублей, его задержали с поличным сотрудники УФСБ по Курганской области и УЭБ и ПК УМВД России по Тюменской области.

Уголовное дело за дачу взятки в отношении директора тюменской фирмы было прекращено в связи с активным способствованием расследованию преступления, сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.