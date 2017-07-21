21:46 21 июля 2017 0

С имущества Цыбко сняли арест Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Прокуратура Челябинской области намеренно не стала ходатайствовать о продлении срока ареста имущества экс-сенатора Константина Цыбко и его семьи. Надзорное ведомство дало понять, что снимает арест с квартиры и гаража родителей, квартиры и банковских счетов самого политика, считает адвокат Сергей Колосовский. Арест был наложен в рамках расследования уголовного дела в отношении бывшего представителя Челябинской области в Совете Федерации.

Последний срок ареста истек 20 июля. В настоящий момент ходатайство о продлении обеспечительных мер на имущество семьи Цыбко не поступало. Ранее срок ареста неоднократно продлялся.

В официальном ответе пресс-службы прокуратуры Челябинской области на запрос «URA.RU» говорится, что в прениях сторон гособвинение высказало позицию о конфискации имущества Цыбко и его ближайших родственников. «Суд удалился в совещательную комнату для постановления приговора. Вопрос о судьбе арестованного имущества в настоящее время относится к исключительной компетенции суда», — говорится в заявлении ведомства.

Сергей Колосовский имеет иную версию трактовки происходящего: «Суд отделен от обвинения и защиты, лишь обеспечивает сторонам возможность для реализации прав. Арест имущества является мерой по обеспечению права обвинения и потерпевших на возмещение вреда и наказание в виде штрафа. Раз обвинение поддерживает прокуратура, инициатива об обеспечительных мерах лежит на прокуратуре».

Колосовский со ссылкой на Конституционный суд утверждает, что арест на имущество третьих лиц (например, родителей Цыбко) не может быть бесконечным. Адвокат подчеркивает: продление ареста или срока содержания человека под стражей — это не механическое действие. Конституционный суд и Европейский суд по правам человека многократно указывал, что каждый раз решение должно приниматься исходя из необходимости.

«Если истек срок ареста имущества, то суд никому ничего не должен. Сторона обвинения должна была выйти с инициативой о продлении. И далеко не факт, что суд согласился бы и продлил. Насколько я знаю, арест имущества изначально был незаконен, потому что все строилось только на утверждении силовиков, что Цыбко — коррупционер. Но в суде так и не доказано, что имущество куплено на преступные деньги. Следовательно, если бы прокуратура обратились с ходатайством о продлении ареста, суд бы отказал. Вы же не думаете, что прокуратура, считая арест необходимым, не обратилась в суд только из-за разгильдяйства или понимая незаконность ареста? Так что пассаж про то, что вопрос ареста имущества Цыбко находится в компетенции суда, вводит в заблуждение общественность», — резюмировал адвокат.

Сам Константин Цыбко предположил, что заявление прокуратуры подготовлено заместителем главы надзорного ведомства Евгением Саломатовым, которого он подозревает в наличии личной заинтересованности. «Саломатова уже однажды должны были наказать за фактический отказ отвечать на запрос о фальсификации доказательств — депутат Госдумы Александр Сидякин просил объяснить двойные протоколы допроса одного и того же свидетеля с одинаковыми датой и временем, но с кардинально разными показаниями. После этого зампрокурора вдруг лично приехал на прения и потребовал наказания, в том числе гигантский штраф. Учитывая, что прокуратура не выходила с ходатайством об аресте имущества, Саломатов выступил со своей личной инициативой. И комментарий прокуратуры о том, что арест имущества находится в компетенции суда, похож на личную позицию Саломатова. Которая отличается от позиции прокуратуры области», — полагает бывший сенатор.

Получить комментарий в Озерском горсуде не удалось — на звонок по телефону пресс-службы никто не ответил.

Константин Цыбко обвиняется в получении взяток от магнитогорца Евгения Тарасова за назначение сити-менеджером Озерска и его земляка бизнесмена-строителя Олега Лакницкого за помощь в реализации проектов в этом «закрытом» городе. Бывший сенатор уверяет, что его оговорили и во время судебного разбирательства вскрыл массу фальсификаций доказательств.