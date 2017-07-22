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07:40  22 июля 2017 0

«Мы в шоке». Общественники посетили смертоносную стройку в Новом Уренгое

Заброшенная стройка на Вальцовщиков, 21. Серов
Местные жители боятся, что на стройке вскоре появятся первые жертвыФото: Антон Муханов © URA.RU

В отдаленном районе Нового Уренгоя — Лимбяяхе, общественники из «Народного контроля» нагрянули с проверкой на недостроенный объект, который давно является причиной для жалоб со стороны местных жителей.

Представитель родительского комитета Мария Латурцева сообщила, что речь идет о четырех недостроенных зданиях, расположенных неподалеку от школы. Стройка, начавшаяся более 20 лет назад, оказалась заморожена. Администрация района неоднократно требовала от собственника демонтировать катакомбы и оградить объекты, но ответа так и не получила. Жители уверены, что рано или поздно в заброшенные здания начнут наведываться школьники и тогда трагедии не избежать.

«Мягко говоря, мы в шоке. Чем больше узнаем, тем больше поражаемся. Эти стройки стоят 20 лет, неогороженные. Мы примем все меры», — сообщил телекомпании «Ямал-Регион» представитель «Народного контроля» Сергей Туленков.

Напомним, что 30 апреля в Надыме на заброшенном заводе погиб ребенок, после чего руководство региона потребовало усилить контроль за подобными объектами.

Сергей Макеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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