В отдаленном районе Нового Уренгоя — Лимбяяхе, общественники из «Народного контроля» нагрянули с проверкой на недостроенный объект, который давно является причиной для жалоб со стороны местных жителей.
Представитель родительского комитета Мария Латурцева сообщила, что речь идет о четырех недостроенных зданиях, расположенных неподалеку от школы. Стройка, начавшаяся более 20 лет назад, оказалась заморожена. Администрация района неоднократно требовала от собственника демонтировать катакомбы и оградить объекты, но ответа так и не получила. Жители уверены, что рано или поздно в заброшенные здания начнут наведываться школьники и тогда трагедии не избежать.
«Мягко говоря, мы в шоке. Чем больше узнаем, тем больше поражаемся. Эти стройки стоят 20 лет, неогороженные. Мы примем все меры», — сообщил телекомпании «Ямал-Регион» представитель «Народного контроля» Сергей Туленков.
Напомним, что 30 апреля в Надыме на заброшенном заводе погиб ребенок, после чего руководство региона потребовало усилить контроль за подобными объектами.