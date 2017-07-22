{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,93
Динамика за 2 недели
Евро 68,66
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
22 июля 2017
21 июля 2017
08:42  22 июля 2017 0

«Я- странный, сумасшедший человек». Волочкова сделала откровенное признание для журналистов. ФОТО, ВИДЕО

Балерина Анастасия Волочкова приехала в Крым с благотворительным туромФОТО: со страницы Instagram Анастасии Волочковой

Популярная балерина Анастасия Волочкова прилетела в Крым с фестивальным благотворительным туром «Симфония добра» и объяснила журналистам, почему считает себя странным и сумасшедшим человеком.

Едва сойдя с самолета, Волочкова дала душещипательное, откровенное интервью местным СМИ.

«Мы летели с директором экономклассом, и рядом были замечательные люди, — сообщила Волочкова. — Одна женщина мне даже уступила место, потому что понимала, что мне нужно ножки положить на стеночку, а не на голову впереди сидящему человеку».

«Вообще это был такой невероятный „Боинг“ — на Мальдивы такие не летают», — со знанием дела отметила экс- прима Большого театра, только вернувшаяся из Греции.

На пятой минуте видео балерина заявила: «Я- странный человек. Многие люди сначала находят деньги, потом ищут площадку для проведения мероприятия», у Волочковой же с организацией фестиваля в Крыму все произошло наоборот- сначала договорились по проведении концерта, а потом нашли спонсоров. «Я, наверное, сумасшедший человек, потому что организационно все было выполнено, но еще вчера я не знала, на что нам сюда полететь, как найти финансовую возможность для реализации этого проекта» — призналась в общении с журналистами прима Большого театра, добавив, что в итоге деньги на проведение фестиваля дал бизнесмен из Санкт- Петербурга.

Пользователи Сети резко отреагировали на интервью балерины: «Ее выражение Добрые люди, просто умиляет», «Да сказала бы о себе ещё короче: я чокнутая! Ну и дурында и ничего уже исправить нельзя!», «Волочкова ищет чужих мужей! Осторожно Волочкова» — иронизируют читатели.

Наталья Михалева
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Комментарии ({{item_print.comments_count}})
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров