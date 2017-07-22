08:42 22 июля 2017 0

Балерина Анастасия Волочкова приехала в Крым с благотворительным туром ФОТО: со страницы Instagram Анастасии Волочковой

Популярная балерина Анастасия Волочкова прилетела в Крым с фестивальным благотворительным туром «Симфония добра» и объяснила журналистам, почему считает себя странным и сумасшедшим человеком.

Едва сойдя с самолета, Волочкова дала душещипательное, откровенное интервью местным СМИ.

«Мы летели с директором экономклассом, и рядом были замечательные люди, — сообщила Волочкова. — Одна женщина мне даже уступила место, потому что понимала, что мне нужно ножки положить на стеночку, а не на голову впереди сидящему человеку».

«Вообще это был такой невероятный „Боинг“ — на Мальдивы такие не летают», — со знанием дела отметила экс- прима Большого театра, только вернувшаяся из Греции.

На пятой минуте видео балерина заявила: «Я- странный человек. Многие люди сначала находят деньги, потом ищут площадку для проведения мероприятия», у Волочковой же с организацией фестиваля в Крыму все произошло наоборот- сначала договорились по проведении концерта, а потом нашли спонсоров. «Я, наверное, сумасшедший человек, потому что организационно все было выполнено, но еще вчера я не знала, на что нам сюда полететь, как найти финансовую возможность для реализации этого проекта» — призналась в общении с журналистами прима Большого театра, добавив, что в итоге деньги на проведение фестиваля дал бизнесмен из Санкт- Петербурга.

Пользователи Сети резко отреагировали на интервью балерины: «Ее выражение Добрые люди, просто умиляет», «Да сказала бы о себе ещё короче: я чокнутая! Ну и дурында и ничего уже исправить нельзя!», «Волочкова ищет чужих мужей! Осторожно Волочкова» — иронизируют читатели.