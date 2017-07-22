Активистка Femen Анжелина Диаш, которая в обнаженном виде пыталась сорвать встречу президентов Белоруссии и Украины Александра Лукашенко и Петра Порошенко в Киеве, подозревается в хулиганстве. Об этом сообщил адвокат девушки Ярослав Яценко.
Активистке инкриминируют ч.3 ст. 296 УК («Хулиганство»), девушка ночует в изоляторе временного содержания, сообщает RT. По этой статье девушке грозит от двух до пяти лет лишения свободы. В субботу, 22 июля, в Печерском суде ей будет избрана мера пресечения.
Накануне во время встречи Порошенко и Лукашенко выскочила обнаженная девушка. Инцидент произошел после церемонии по подписанию лидерами двух стран межправительственных договоров, напоминает информагентство Nation News. Активистка стала выкрикивать; «Живи, Белоруссия». Эту же фразу она написала на своей груди. Охрана вывела дебоширку из зала.