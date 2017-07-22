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22 июля 2017
14:27  22 июля 2017 0

Активистке, показавшей грудь Порошенко и Лукашенко, на Украине пригрозили тюрьмой

Лидеры двух стран провели переговоры в КиевеФОТО: официальный сайт президента Белоруссии

Активистка Femen Анжелина Диаш, которая в обнаженном виде пыталась сорвать встречу президентов Белоруссии и Украины Александра Лукашенко и Петра Порошенко в Киеве, подозревается в хулиганстве. Об этом сообщил адвокат девушки Ярослав Яценко.

Активистке инкриминируют ч.3 ст. 296 УК («Хулиганство»), девушка ночует в изоляторе временного содержания, сообщает RT. По этой статье девушке грозит от двух до пяти лет лишения свободы. В субботу, 22 июля, в Печерском суде ей будет избрана мера пресечения.

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Голая активистка Femen ворвалась на встречу Лукашенко и Порошенко. ВИДЕО

Накануне во время встречи Порошенко и Лукашенко выскочила обнаженная девушка. Инцидент произошел после церемонии по подписанию лидерами двух стран межправительственных договоров, напоминает информагентство Nation News. Активистка стала выкрикивать; «Живи, Белоруссия». Эту же фразу она написала на своей груди. Охрана вывела дебоширку из зала.

Феликс Сорокин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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