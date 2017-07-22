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22 июля 2017
14:51  22 июля 2017 0

Судебные приставы арестовали за долги шерстяной ковер

Должница испугалась, что лишится дорогого ковра, который долго подбирала к интерьеруФото: Рixabay

В Волгограде судебным приставам удалось взыскать 30 тысяч рублей с должницы после того, как был описан и арестован ее шерстяной ковер, который она долго искала для интерьера своей квартиры.

Женщина, увлеклась ремонтом в своей квартире и покупкой ковра, но при этом совершенно забыла о том, что задолжала деньги, сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Волгоградской области.

«Женщина не считала нужным являться по вызову на прием к судебному приставу и тот факт, что долг в 30 000 рублей может обернуться арестом имущества, волгоградку также не волновал», — уточнили в ведомстве.

В итоге ковер, все еще упакованный в заводскую пленку, был арестован. Дабы выручить его, женщина на следующий же день выплатила долг, уточняет информагентство Nation News.

Нина Калинина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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