В Волгограде судебным приставам удалось взыскать 30 тысяч рублей с должницы после того, как был описан и арестован ее шерстяной ковер, который она долго искала для интерьера своей квартиры.
Женщина, увлеклась ремонтом в своей квартире и покупкой ковра, но при этом совершенно забыла о том, что задолжала деньги, сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Волгоградской области.
«Женщина не считала нужным являться по вызову на прием к судебному приставу и тот факт, что долг в 30 000 рублей может обернуться арестом имущества, волгоградку также не волновал», — уточнили в ведомстве.
В итоге ковер, все еще упакованный в заводскую пленку, был арестован. Дабы выручить его, женщина на следующий же день выплатила долг, уточняет информагентство Nation News.