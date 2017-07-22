23:47 22 июля 2017 0

Инвестор, ныне владеющий домом, узнал о знаменитых жильцах уже после покупки ФОТО: NJ.com

В городе Монтклэр, штат Нью-Джерси, будет выставлен на продажу дом, в котором до 2010 года жила семейная пара, работавшая на российскую разведку. Об этом сообщает портал NJ.com

За последние годы объект недвижимости неоднократно менял собственников. Сначала банк Santander выкупил коттедж у службы судебных приставов США за 440 тысяч долларов, затем дом был продан новым инвесторам — компании North N.J. House Buyers LLC. Новый владелец собирается провести ремонт, после чего стоимость двухэтажного дома возрастет до 700 тысяч долларов. «Я даже не знал, что это был дом российских разведчиков. Риэлтор, с которым я сейчас работаю, показал мне новостные публикации об этой истории», — отметил бизнесмен Джереми Макдональд.

Напомним, что Владимир и Лидия Гурьевы, работавшие в США под псевдонимами Ричард и Синтия Мерфи, были арестованы в 2010 году за шпионаж в пользу в России. Позже разведчики были обменяны на своих «коллег», арестованных Кремлем по тем же причинам. Биография семейной пары шпионов послужила основой для популярного сериала The Americans, в котором рассказывается об агентах КГБ, работающих в США в годы холодной войны.