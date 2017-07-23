Рейтинг Макрона показал рекордное падение

10:03 23 июля 2017 0

Президент теряет доверие граждан Фото: Личная страница Эммануэля Макрона в Instagram

Рейтинг населения к президенту Франции Эммануэлю Макрону за месяц упал сразу на 10%, став вторым худшим результатом в истории страны, о чем свидетельствуют опросы центра Ifop.

В июне рейтинг Макрона держался на отметке в 64%, а в июле — только 54%. Эксперты связывают падение со скандалом вокруг бюджета Франции на оборону, а также беспокойством граждан по поводу невыполнения главой государства своих предвыборных обещаний, пишет «Газета.ру».

Часть опрошенных недовольны авторитарностью Макрона по отношению к экс-руководителю главного штаба армии Франции Пьеру де Вилье, с которым президент вступил в конфликт.

Отметим, что наиболее серьезное падение рейтинга доверия к президенту Франции зафиксировано в 1995 году по отношению к главе страны Жаку Шираку.