Спасатели не рекомендуют свердловчанам выходить из дома

Синоптики в очередной раз выступили с предупреждением о непогоде в ряде районов Свердловской области в воскресенье, 23 июля. В регионе пройдут сильные дожди, грозы с порывами ветра до 17 метров в секунду. Также ночью и утром ожидаются густые туманы.
Спасатели МЧС из-за непогоды функционируют в режиме повышенной готовности. Специалисты обратились к уральцам с предупреждением, напомнив основные правила безопасности.
Гражданам советуют по возможности оставаться дома, не прятаться от ветра возле стен домов, на остановках общественного транспорта, под рекламными щитами, рядом с недостроенными зданиями и под деревьями.
Автовладельцев просят быть предельно осторожными и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, а также не парковать машины возле деревьев и рекламных конструкций.