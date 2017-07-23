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Главные новости Свердловской области
12:13  23 июля 2017 0

Спасатели не рекомендуют свердловчанам выходить из дома

Открытая лицензия 07.07.2015. Молния. Гроза., молния
Грозы почти каждую неделю приходят в регионФото: Pixabay

Синоптики в очередной раз выступили с предупреждением о непогоде в ряде районов Свердловской области в воскресенье, 23 июля. В регионе пройдут сильные дожди, грозы с порывами ветра до 17 метров в секунду. Также ночью и утром ожидаются густые туманы.

Спасатели МЧС из-за непогоды функционируют в режиме повышенной готовности. Специалисты обратились к уральцам с предупреждением, напомнив основные правила безопасности.

Гражданам советуют по возможности оставаться дома, не прятаться от ветра возле стен домов, на остановках общественного транспорта, под рекламными щитами, рядом с недостроенными зданиями и под деревьями.

Автовладельцев просят быть предельно осторожными и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, а также не парковать машины возле деревьев и рекламных конструкций.

Лев Истомин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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