Трое тюменцев разбились в лобовом столкновении с грузовиком. Смертельная авария произошла на трассе Тюмень — Омск поздним вечером в субботу, 22 июля.
Как сообщает УМВД России по Омской области, автомобиль ВАЗ-2114 двигался со стороны Тюмени в направлении Омска. На участке трассы в Тюкалинском районе водитель не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с большегрузом.
«После этого большегрузный автомобиль выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем „Форд“, двигавшимся со стороны Тюмени», — говорится в сообщении.
В результате водитель отечественной легковушки, водитель иномарки и его пассажирка скончались на месте ДТП еще до приезда скорой помощи. Выжить удалось 2-летней девочке — маленькой пассажирке «Форда». С травмами она доставлена в больницу.