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12:25  23 июля 2017 0

Трое тюменцев разбились в лобовом столкновении с грузовиком

Клипарт, разбитое стекло, дтп, авария, машина
В страшной аварии удалось выжить 2-летней девочкеФото: depositphotos.com © URA.RU

Трое тюменцев разбились в лобовом столкновении с грузовиком. Смертельная авария произошла на трассе Тюмень — Омск поздним вечером в субботу, 22 июля.

Как сообщает УМВД России по Омской области, автомобиль ВАЗ-2114 двигался со стороны Тюмени в направлении Омска. На участке трассы в Тюкалинском районе водитель не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с большегрузом.

«После этого большегрузный автомобиль выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем „Форд“, двигавшимся со стороны Тюмени», — говорится в сообщении.

В результате водитель отечественной легковушки, водитель иномарки и его пассажирка скончались на месте ДТП еще до приезда скорой помощи. Выжить удалось 2-летней девочке — маленькой пассажирке «Форда». С травмами она доставлена в больницу.

Сергей Снегирев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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