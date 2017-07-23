Прокуратура начала проверку авиакомпании, бросившей в Турции туристов

Прокуратура Москвы объявила о начале проверки компании «Ай Флай» в связи с задержкой рейсов из Турции. Ведомство установило, что авиарейс «Москва — Бодрум» задержали на 16 часов, а рейс «Москва — Анталия» на шесть часов.
Представителей «Ай Флай» вызвали в прокуратуру для рассмотрения вопроса о возбуждении административного дела по статье «нарушение лицензионного законодательства в связи с задержкой рейса». Самолет «Москва — Бодрум» уже вылетел 23 июня в 14:07, вылет рейса «Москва — Анталия» запланирован на 23 июня на 22:00.
Как ранее писало «URA.RU», клиенты Tez Tour застряли Бодруме 21 июля. Cреди туристов находилось много беременных женщин и детей. Причина, по которой им пришлось задержаться Турции в том, что авиаперевозчик iFly не смог предоставить самолет. Представители авиакомпании сослались на технические причины.
Атташе генконсула России в Анталье Андриан Андрианов сообщал нашему изданию 22 июля, что жителям РФ пока не могут предоставить вылет на другой авиакомпании.