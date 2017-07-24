08:20 24 июля 2017 0

Жириновскому подарили "Ё-мобиль" еще в 2014 году Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский обратился в правительство с просьбой помочь ему починить подаренный олигархом Михаилом Прохоровым «Ё-мобиль». У машины, которую политику вручили в 2014 году, сломалась тяговая батарея, заменить которую аналогичным изделием нельзя.

Письмо от главного либерал-демократа страны поступило в аппарат правительства в конце июня. «Прошу вас дать распоряжение оказать содействие в ремонте автомобиля, восстановлении технической и проектной документации на него либо техническом переоснащении», — пишет господин Жириновский. На призыв лидера ЛДПР о помощи уже откликнулся вице-премьер Дмитрий Рогозин, курирующий оборонно-промышленный комплекс. Как передает «Коммерсант», Рогозин не только поручил Минпромторгу рассмотреть обращение депутата и проинформировать его о путях выхода из ситуации, но и в шутку предложил оснастить машину лидера ЛДПР гусеницами и пушкой.

Источник издания в аппарате правительства отмечает, что Рогозин в частном разговоре с министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым предложил подключить к решению вопроса корпорацию Уралвагонзавод. В свою очередь министр в шутку пообещал довести требование господина Рогозина до УВЗ. «Коммерсант», ссылаясь на собственный источник в корпорации, отмечает, что пока указаний относительно помощи Жириновскому на предприятие не поступало. Однако собеседник заверил, что при необходимости корпорация готова включиться в работу. «У нас есть много наработок по гражданской тематике, возможно, они пригодятся для решения данного случая», — приводит «Ъ» слова источника.

Жириновский ждал «Ё-мобиль» от Прохорова несколько лет. Олигарх пообещал политику подарить сертификат на получение «Ё-мобиля» в 2012 году — в ходе президентской кампании, в которой они оба участвовали. В ноябре 2014 года господин Жириновский пожаловался, что обещанного подарка до сих пор не получил, в итоге уже к 1 декабря того же года Прохоров свое слово сдержал. Бизнесмен подогнал «Ё-мобиль» к зданию Госдумы, заверив, что машина сертифицирована по российским стандартам и «будет спокойно бегать по дорогам». «Мне приятно то, что там применена еще одна дополнительная технология. В отличие от всех остальных электромобилей, которые замерзают зимой, здесь специальная система, которая пока не имеет аналогов в мире: отопление салона жидким топливом. Поэтому батарея не разряжается и это никак не влияет на масштаб пробега», — уверял бизнесмен. Однако именно аккумулятор в итоге подвел Жириновского.