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24 июля 2017
23 июля 2017
Главные новости Москвы
09:11  24 июля 2017 0

Авиакомпания рассказала, почему на три дня задержала россиян в Турции

Открытая лицензия на 04.08.2015. Самолеты. , самолет
Вылет из Турции для россиян стал проблемойФото: Pixabay

В компании iFly пояснили причины задержки рейсов. Как выяснилось сбой в расписании полетов вызван неисправностью одного из самолетов, а также несвоевременным возвращением с техобслуживания другого самолета.

В ночь на понедельник, 23—24 июля, в Москву смогли вернуться туристы, на протяжении нескольких дней ожидавшие вылета на самолете компании iFly из турецкого Бодрума. Граждане России должны были вернуться в столицу еще в пятницу, 21 июля, однако вынуждены были остаться в Бодруме, недалеко от которого в тот же день произошло землетрясение, сообщает Ассоциация туристов России. Также был задержан рейс Анталья-Москва. По данному поводу прокуратура Москвы начала проверку.

Отмечается, что задержки рейсов авиакомпании iFly ожидаются до вторника. По поводу сложившейся ситуации транспортная прокуратура России начала проверку, пишет «Национальная служба новостей».

Лев Истомин
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