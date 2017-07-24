09:11 24 июля 2017 0

Вылет из Турции для россиян стал проблемой Фото: Pixabay

В компании iFly пояснили причины задержки рейсов. Как выяснилось сбой в расписании полетов вызван неисправностью одного из самолетов, а также несвоевременным возвращением с техобслуживания другого самолета.

В ночь на понедельник, 23—24 июля, в Москву смогли вернуться туристы, на протяжении нескольких дней ожидавшие вылета на самолете компании iFly из турецкого Бодрума. Граждане России должны были вернуться в столицу еще в пятницу, 21 июля, однако вынуждены были остаться в Бодруме, недалеко от которого в тот же день произошло землетрясение, сообщает Ассоциация туристов России. Также был задержан рейс Анталья-Москва. По данному поводу прокуратура Москвы начала проверку.

Отмечается, что задержки рейсов авиакомпании iFly ожидаются до вторника. По поводу сложившейся ситуации транспортная прокуратура России начала проверку, пишет «Национальная служба новостей».