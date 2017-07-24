{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,93
Динамика за 2 недели
Евро 68,66
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
24 июля 2017
13:21  24 июля 2017 0

В Москве с 17-го этажа здания Минюста выпал мужчина

Открытая лицензия от 16.09.2016.Телевизор, коты, скорая помощь , 03, скорая помощь
Медики были уже бессильныФото: pixabay.com

Из окна 17-го этажа здания Минюста в Москве выпал инспектор связи ведомства. От полученных ранений мужчина скончался на месте ЧП.

Есть информация о том, что погибший Андрей Е., ему было 64 года, передает агентство Nation News, ссылаясь на собственный источники. В предположительном ключе передается информация, что погибший был сотрудником ФСИН.

Трагедия произошла около 8.50 в понедельник, 24 июля. На месте не нашли каких-либо записок, оставленных погибшим, правоохранители рассматривают несколько версий причин случившегося. Опрашиваются коллеги мужчины, полиция ищет его родственников.

Татьяна Трушина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Комментарии ({{item_print.comments_count}})
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров