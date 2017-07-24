В Москве с 17-го этажа здания Минюста выпал мужчина

Из окна 17-го этажа здания Минюста в Москве выпал инспектор связи ведомства. От полученных ранений мужчина скончался на месте ЧП.
Есть информация о том, что погибший Андрей Е., ему было 64 года, передает агентство Nation News, ссылаясь на собственный источники. В предположительном ключе передается информация, что погибший был сотрудником ФСИН.
Трагедия произошла около 8.50 в понедельник, 24 июля. На месте не нашли каких-либо записок, оставленных погибшим, правоохранители рассматривают несколько версий причин случившегося. Опрашиваются коллеги мужчины, полиция ищет его родственников.