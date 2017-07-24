Для Деда Мороза построят дворец за 350 миллионов

Для Деда Мороза построят дворец за 350 млн рублей в Великом Устюге. Об этом сообщил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.
Новая резиденция понадобилась, потому что деревянный терем зимнего волшебника уже перестал вмещать всех посетителей. Он может принимать не более 6 — 6,5 тысяч человек в сутки.
Власти Вологодской области сейчас готовят проектную документацию, заявку уже направили в Министерство культуры. Если строительство дома в Великом Устюге включат в федеральную программу, возводить его начнут в 2018 году.
За пять лет в развитие туристической инфраструктуры в Великом Устюге вложили 5,5 млрд рублей, передает телеканал 360.