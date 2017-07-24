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24 июля 2017
19:22  24 июля 2017 0

Для Деда Мороза построят дворец за 350 миллионов

Свердловские депутаты в костюмах Деда Мороза и Снегурочки поздравят детей из неблагополучных семей с Новым годом. Екатеринбург, ионин дмитрий, дед мороз
Переехать во дворец Дед Мороз сможет за два годаФото: Анна Майорова © URA.RU

Для Деда Мороза построят дворец за 350 млн рублей в Великом Устюге. Об этом сообщил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

Новая резиденция понадобилась, потому что деревянный терем зимнего волшебника уже перестал вмещать всех посетителей. Он может принимать не более 6 — 6,5 тысяч человек в сутки.

Власти Вологодской области сейчас готовят проектную документацию, заявку уже направили в Министерство культуры. Если строительство дома в Великом Устюге включат в федеральную программу, возводить его начнут в 2018 году.

За пять лет в развитие туристической инфраструктуры в Великом Устюге вложили 5,5 млрд рублей, передает телеканал 360.

Дарья Александрович
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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