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24 июля 2017
21:00  24 июля 2017 0

На военно-морском параде в Петербурге впервые покажут фрегат «Адмирал Макаров», который будет охранять Крым

Новейший фрегат еще не зачислен в состав Черноморского флотаФото: Минобороны РФ

Главным участником военно-морского парада в Санкт-Петербурге, который пройдет 30 июля в честь Дня ВМФ, станет новейший фрегат «Адмирал Макаров». Пока он еще не успел официально войти в состав Черноморского флота, так что жители Северной столицы увидят его в деле первыми.

Как сообщает «Федеральное агентство новостей», всего в праздновании Дня Военно-морского флота России будет задействовано свыше 40 боевых кораблей — противодиверсионные катера, минные тральщики, малые и большие ракетные катера, подводные лодки, ударные корабли Северного флота — атомные ракетные крейсеры «Петр Великий» и «Дмитрий Донской». Сейчас отрабатываются элементы движения в строю, удержание поставленного курса, обмен сигналами и организация связи между судами.

«Адмирал Макаров» станет одним из самых интересных участников военно-морского парада, так как еще даже не успел официально войти в состав Черноморского флота. А такого ни в истории Советского Союза, ни в истории Российской Федерации еще не было. «Адмирал Макаров» — третий сторожевой корабль проекта 11356. Назван в честь вице-адмирала Российского императорского флота Степана Осиповича Макарова. На вооружении судна стоят крылатые ракеты «Калибр», противокорабельные ракеты «Оникс», универсальная артиллерийская установка А-190, автоматическая корабельная артустановка АК-630М, минно-торпедное вооружение и может базироваться один вертолет Ка-27ПЛ или Ка-31.

Как сообщил старший научный сотрудник Центрального военно-морского музея Санкт-Петербурга Валерий Исин, отличительной особенностью «Адмирала Макарова» является использование технологии малозаметности. Судно сделано по стелс-технологии с закрытой надстройкой, которая выполнена из многослойных композиционных материалов, оборудовано системами радиоэлектронного противодействия и радиоэлектронной борьбы. Фрегат «Адмирал Макаров» будет базироваться в Крыму, выполняя задачи по охране полуострова.

Вслед за кораблями зрители увидят 40 воздушных судов. В небо поднимутся самолеты и вертолеты морской авиации — палубные истребители Су-33 и МиГ-29К, самолеты дальней противолодочной авиации Ту-142, Ил-38, а также противолодочные вертолеты Ка-27 и Ка-29.

Наталья Володина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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