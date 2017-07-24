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24 июля 2017
21:42  24 июля 2017 0

Детский омбудсмен России встала на защиту прав детей в судах

Заседание Межведомственной рабочей группы при Уполномоченном при Президенте России по правам ребенка. Москва, кузнецова анна
Кузнецова договорилась о тесном взаимодействии с судьямиФото: Владимир Андреев © URA.RU

Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова и председатель Верховного Суда (ВС) РФ Вячеслав Лебедев обсудили защиту прав детей в судах. По итогам встречи принято решение о более тесном взаимодействии аппарата с судьями для обмена информацией.

Также омбудсмен и председатель ВС подняли вопрос о распространении в стране судов общей юрисдикции, которые могут рассматривать уголовные, административные и гражданские дела, где одной из сторон является несовершеннолетний, передает РАПСИ.

Всего на адрес детского омбудсмена за время работы поступило около 300 повесток из судов различных регионов. Отметим, что в Краснодарском крае уполномоченный по правам ребенка и его представители в последние годы приняли участие в 1158 судебных заседаниях. В Тамбовской области детский омбудсмен посетил 150 заседаний в течение пяти лет.

Дарья Александрович
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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