Прекращение поставок оборудования европейской компании Siemens в Россию не сможет повлиять на ситуацию в отечественной энергетике. Об этом заявил глава минэнерго РФ Александр Новак.
«У нас рынок абсолютно конкурентный в стране, здесь работает очень много компаний, — приводит слова министра телеканал 360. — Все, что поставляет Siemens, могут поставлять и другие компании, в том числе и по электроэнергетике».
Реакция Александра Новака была вызвана заявлением пресс-службы компании Siemens, которая официально уведомила, что поставки оборудования в рамках российских госзаказов прекращаются. Кроме отказа от поставок по госзаказам поставщик денонсировал соглашение на поставки и монтаж оборудования для российских электростанций, пишет «Федеральное агентство новостей».