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25 июля 2017
24 июля 2017
03:59  25 июля 2017 0

Минэнерго: конфликт с Siemens не повлияет на энергетическую обстановку

Форум Сочи -2014. Круглый стол по ТЭК, новак александр
Министр энергетики Новак прокомментировал решение SiemensФото: Александр Мамаев © URA.RU

Прекращение поставок оборудования европейской компании Siemens в Россию не сможет повлиять на ситуацию в отечественной энергетике. Об этом заявил глава минэнерго РФ Александр Новак.

«У нас рынок абсолютно конкурентный в стране, здесь работает очень много компаний, — приводит слова министра телеканал 360. — Все, что поставляет Siemens, могут поставлять и другие компании, в том числе и по электроэнергетике».

Реакция Александра Новака была вызвана заявлением пресс-службы компании Siemens, которая официально уведомила, что поставки оборудования в рамках российских госзаказов прекращаются. Кроме отказа от поставок по госзаказам поставщик денонсировал соглашение на поставки и монтаж оборудования для российских электростанций, пишет «Федеральное агентство новостей».

Евгений Александров
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© Служба новостей «URA.Ru»
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