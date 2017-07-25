08:33 25 июля 2017 0

Мужчина имеет две судимости Фото: depositphotos.com © URA.RU

Швейцарские полицейские назвали имя преступника, который накануне набросился на людей с бензопилой. Им оказался 48-летний Франц Вроузис. Мужчина имеет две судимости и до сих пор не пойман, сообщает ТАСС.

Последнее время преступник жил в кантоне Граубюнден. Отмечается, что судимости Вроузиса имели место в 2014 и 2016 годах. По факту нападения на людей возбуждено уголовное дело. Полиция продолжает искать злоумышленника и предупреждает, что он крайне агрессивен и опасен.

Массовая резня бензопилой произошла накануне возле ресторана «Макдоналдс» в Швейцарии.