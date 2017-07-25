В городе Полевском Свердловской области на входе в здание городского суда, был остановлен мужчина, вооруженный ножом. Это был фабрично изготовленный нож в виде пряжки ремня.
«Мужчина объяснил, что пришёл в канцелярию суда за документами по гражданскому делу, а обнаруженный нож использовал в качестве подручного инструмента, так как молодой человек является заядлым мотоциклистом, — пояснили в пресс-службе УФССП по Свердловской области.
Кроме того, парень объяснил, что так как он байкер, то всегда ходит с ножом для самообороны. В итоге мужчине пришлось снять ремень, и только после этого его пропустили в здание суда.