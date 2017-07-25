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Главные новости Свердловской области
11:41  25 июля 2017 0

Вооруженный ножом байкер пытался пройти в суд на Урале. ФОТО

Осенняя природа, разное Курган, байкер, мотоциклист
Парню пришлось снять ремень, чтобы пройти в здание судаФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В городе Полевском Свердловской области на входе в здание городского суда, был остановлен мужчина, вооруженный ножом. Это был фабрично изготовленный нож в виде пряжки ремня.

«Мужчина объяснил, что пришёл в канцелярию суда за документами по гражданскому делу, а обнаруженный нож использовал в качестве подручного инструмента, так как молодой человек является заядлым мотоциклистом, — пояснили в пресс-службе УФССП по Свердловской области.

Кроме того, парень объяснил, что так как он байкер, то всегда ходит с ножом для самообороны. В итоге мужчине пришлось снять ремень, и только после этого его пропустили в здание суда.

Байкер считает свое увлечение мотоциклами опасным, и поэтому никогда не расстается с ножом
Фото: пресс-служба УФССП по Свердловской области

Александр Лукманов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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