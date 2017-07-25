Дочерняя структура Магнитогорского металлургического комбината — ММК-Индустриальный парк — подтвердила соответствие созданного индустриального парка и управляющей компании требованиям федерального законодательства в целях применения к ним мер стимулирования деятельности в сфере промышленности. Соответствующий приказ подписал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров 21 июля 2017 года.
Подтверждение соответствия дает возможность «ММК-Индустриальный парк» с 1 августа 2017 года предоставлять своим резидентам налоговые льготы: обнуление ставки налога на имущество и снижение ставки налога на прибыль на 3,5% в части региональной составляющей, сообщает пресс-служба ООО «ММК-Индустриальный парк».
На сегодняшний день территория индустриального парка является единственной промышленной площадкой в городе Магнитогорске, обладающей льготным налоговым статусом и позволяющей обеспечить быстрый старт любого промышленного производства как для представителей малого и среднего бизнеса, так и для крупных якорных резидентов.
Резидентами парка являются восемь компаний, работающих в различных отраслевых сегментах (металлопереработка, машиностроение, светотехника, сервисные услуги). Они занимают 8 тыс. кв. м производственных площадей. Отмечается, что к концу 2019 года территория парка вырастет с 9,5 до 65 га.