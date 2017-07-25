Российские артисты пополнили базу «Миротворца». В черный список врагов Украины внесли российского певца Кая Метова, Шуру, шоумена Сергея Дружко, экс-солистку группы «Мираж» Татьяну Овсиенко, а также участника этой же группы Романа Жукова.
В запретный список на сайте «Миротворец» они внесены за «открытое оправдание российской агрессии», сообщает RT.
Ранее стало известно, что список «Миротворца» пополнили российские актеры Ирина Муравьева и Борис Клюев. Врагом Украины за поддержку РФ назвали сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица.