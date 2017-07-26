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26 июля 2017
25 июля 2017
Главные новости Москвы
11:21  26 июля 2017 0

Назван город-хозяин «Евровидения-2018». ВИДЕО

Северная Корея, КНДР, Евровидение, украинская символика, eurovision, евровидение 2017
Победа на Украине позволила Лиссабону стать хозяином будущего конкурсаФото: depositphotos.com © URA.RU

Европейский вещательный союз совместно с телевидением Португалии назвали город, в котором пройдет мировой музыкальный конкурс песни «Евровидение-2018». Им стала столица Португалии — Лиссабон, пишет «Федеральное агентство новостей». Город уже подготовил приветственный видеоролик.

Праздник европейской песни ожидается будущей весной, и организаторы уже назвали даты проведения этапов. Полуфиналы состоятся 8 и 10 мая, финал же пройдет 12 числа.

Португалия завоевала право принимать «Евровидение», потому что ее представитель — Сальвадор Собрал — одержал победу в Киеве, напоминает RT.

Семен Гринберг
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