Назван город-хозяин «Евровидения-2018». ВИДЕО

11:21 26 июля 2017 0

Победа на Украине позволила Лиссабону стать хозяином будущего конкурса Фото: depositphotos.com © URA.RU

Европейский вещательный союз совместно с телевидением Португалии назвали город, в котором пройдет мировой музыкальный конкурс песни «Евровидение-2018». Им стала столица Португалии — Лиссабон, пишет «Федеральное агентство новостей». Город уже подготовил приветственный видеоролик.

Праздник европейской песни ожидается будущей весной, и организаторы уже назвали даты проведения этапов. Полуфиналы состоятся 8 и 10 мая, финал же пройдет 12 числа.

Португалия завоевала право принимать «Евровидение», потому что ее представитель — Сальвадор Собрал — одержал победу в Киеве, напоминает RT.