Назван город-хозяин «Евровидения-2018». ВИДЕО

Европейский вещательный союз совместно с телевидением Португалии назвали город, в котором пройдет мировой музыкальный конкурс песни «Евровидение-2018». Им стала столица Португалии — Лиссабон, пишет «Федеральное агентство новостей». Город уже подготовил приветственный видеоролик.
Праздник европейской песни ожидается будущей весной, и организаторы уже назвали даты проведения этапов. Полуфиналы состоятся 8 и 10 мая, финал же пройдет 12 числа.
Португалия завоевала право принимать «Евровидение», потому что ее представитель — Сальвадор Собрал — одержал победу в Киеве, напоминает RT.