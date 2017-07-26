{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,82
Динамика за 2 недели
Евро 69,70
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
26 июля 2017
25 июля 2017
24 июля 2017
23 июля 2017
22 июля 2017
21 июля 2017
Главные новости Курганской области
11:28  26 июля 2017 2

Врачи не ответят за смерть пациентки во время пластической операции в Кургане

Заведующий отделением сосудистой хирургии клинической больницы РЖД-Медицина Сергей Иванин. Екатеринбург, операция, хирург, хирургическое отделение, иванин сергей
Заведующая детсадом скончалась после пластической операцииФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Росздравнадзор не нашел нарушений в деятельности курганской клиники пластической хирургии Persona Nova, в которой во время операции скончалась женщина.

«По результатам проверки мы установили, что оказание медуслуг пациентке проводилось в соответствии с порядком оказания медицинской помощи», — цитирует начальника отдела организации контроля качества медицинской помощи населению территориального органа Росздравнадзора по Курганской области Александра Михальчука kurgan.ru. Он отметил, что женщина сразу была направлена в реанимацию, где ей оказывали помощь в течение четырех часов. Результатов это не принесло и пациентка скончалась.

Напомним, заведующая детсадом Светлана Гневашева скончалась в начале мая 2017 года. На базе стационара Областной железнодорожной больницы пациентке была проведена пластическая операция. На следующий день у нее оторвался тромб. По инциденту было возбуждено уголовное дело.

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Комментарии ({{item_print.comments_count}})
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров