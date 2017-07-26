Врачи не ответят за смерть пациентки во время пластической операции в Кургане

Росздравнадзор не нашел нарушений в деятельности курганской клиники пластической хирургии Persona Nova, в которой во время операции скончалась женщина.
«По результатам проверки мы установили, что оказание медуслуг пациентке проводилось в соответствии с порядком оказания медицинской помощи», — цитирует начальника отдела организации контроля качества медицинской помощи населению территориального органа Росздравнадзора по Курганской области Александра Михальчука kurgan.ru. Он отметил, что женщина сразу была направлена в реанимацию, где ей оказывали помощь в течение четырех часов. Результатов это не принесло и пациентка скончалась.
Напомним, заведующая детсадом Светлана Гневашева скончалась в начале мая 2017 года. На базе стационара Областной железнодорожной больницы пациентке была проведена пластическая операция. На следующий день у нее оторвался тромб. По инциденту было возбуждено уголовное дело.