18:48 26 июля 2017 0

Таким недостроенный дом предстает на рекламных объявлениях для будущих жильцов. Фото: сайт center-apelsin.ru

122-квартирный жилой дом в Тюменской области оценен в одну тысячу рублей. Сейчас полиция Заводоуковска, где находится здание, разбирается в обстоятельствах дела о банкротстве ООО «Град» под управлением Максима Кокшарова, в активах которого находится и построенный на 80% многоквартирный дом. Оценка опасна тем, что кредиторы Кокшарова могут остаться без погашения своих кредитов.

Как следует из заявления (есть в распоряжении «URA.RU»), поданного в полицию Заводоуковска, ООО «Град» занималось строительством пятиэтажного шестисекционного жилого дома на 122 квартиры. Компания одновременно была и застройщиком, и генподрядчиком строительства. Возведение дома началось в 2015 году и должно было завершиться к июлю 2017-го. Однако после того, как дом был почти построен, у ООО «Град» начались финансовые проблемы. На данный момент компания признана банкротом, а стройка заморожена.

«По состоянию на 01.01.2017 года на балансе ООО «Град» числятся основные средства в виде объектов незавершенного строительства общей стоимостью 96 млн. рублей. В том числе, недостроенный 6-ти секционный 5-ти этажный многоквартирный жилой дом на 122 квартиры, расположенный по адресу: Тюменская область, г. Заводоуковск, ул. Энергетиков, д. 2«А» (кадастровый номер 72:08:0106002:977), возможная рыночная стоимость которого согласно заключению независимой оценки, составляет 81 млн. рублей.

Указанное выше имущество и имущественные права (недостроенный жилой дом, право аренды) формируют стоимость 100% доли в уставном капитале ООО «Град», которая согласно независимой оценки, с учетом частично построенного многоквартирного жилого дома, составляет 122 млн. рублей. В соответствии с законом «О несостоятельности (банкротстве)» оно должно быть включено в конкурсную массу и впоследствии реализовано на торгах по рыночной стоимости, для максимального удовлетворения требований всех кредиторов.

Однако, указанные сведения об имуществе (100% доли ООО «Град»), а также сведения о бухгалтерских или иных учетных документах Кокшаровым М.В. были сокрыты от финансового управляющего Шабалина Ю.Г., Арбитражного суда Тюменской области и кредиторов, что привело к неверной оценки стоимости доли ООО «Град» в 1000 (одну тысячу) рублей финансовым управляющим. Полагаем, что после реализации ООО «Град» на основании неверной оценки стоимости за 1000 рублей причинит крупный ущерб кредиторам Кокшарова М.В», — сообщается в заявлении.

Автор послания подозревает Кокшарова в совершении мошеннических действий и просит полицию разобраться.

Сам Кокшаров оказался недоступен для комментариев.