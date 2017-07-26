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26 июля 2017
Главные новости Москвы
17:48  26 июля 2017 0

«Мракобесы и сумасшедшие». Обиженный Кобзон предрек крах украинского правительства

Иосиф Кобзон. Концерт на Донбассе
Иосиф Кобзон родился в Донецкой областиФото: Андрей Гусельников © URA.RU

В среду, 26 июля, депутаты городского совета украинского города Славянск решили лишить российского артиста и депутата Госдумы Иосифа Кобзона звания «почетный гражданин».

Решение было принято почти единогласно, что, собственно, не оставил без внимания и сам Иосиф Давыдович. Кобзон в беседе с «Национальной службой новостей» назвал лишение его звания «бредом сумасшедших».

«Это бред сумасшедших людей. Не нужно мне звание почетного гражданина городов, где я встретил победу в 1945 году. Не нужно ни Краматорска, ни Полтавы, ни других городов. Быть почетным гражданином у мракобесов нет смысла!», — заявил Кобзон, отметив, что в ближайшем будущем украинцы отреагируют на подобные действия властей.

«Народ будет не на стороне коррупционеров из правительства, воров и убийц. Придет солдат с ружьем и скажет: „Караул устал“», добавил артист.

Сергей Демин
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