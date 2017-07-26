В среду, 26 июля, депутаты городского совета украинского города Славянск решили лишить российского артиста и депутата Госдумы Иосифа Кобзона звания «почетный гражданин».
Решение было принято почти единогласно, что, собственно, не оставил без внимания и сам Иосиф Давыдович. Кобзон в беседе с «Национальной службой новостей» назвал лишение его звания «бредом сумасшедших».
«Это бред сумасшедших людей. Не нужно мне звание почетного гражданина городов, где я встретил победу в 1945 году. Не нужно ни Краматорска, ни Полтавы, ни других городов. Быть почетным гражданином у мракобесов нет смысла!», — заявил Кобзон, отметив, что в ближайшем будущем украинцы отреагируют на подобные действия властей.
«Народ будет не на стороне коррупционеров из правительства, воров и убийц. Придет солдат с ружьем и скажет: „Караул устал“», добавил артист.