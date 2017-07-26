Бывший губернатор Пермского края, владелец сети магазинов «Семья» Олег Чиркунов намерен расторгнуть договор с поставщиком мыльных пузырей. На некачественный товар бывшему чиновнику пожаловалась в магазине маленькая девочка, тогда он решил лично проверить мыльные пузыри, которые выставлены на продажу в его торговом центре.
Пост о проверке мыльных пузырей Олег Чиркунов выложил в Facebook. «В „Большой Семье“ ко мне подошла девочка и пожаловалась, что купила мыльные пузыри, но они „не дуются“. Проверил, они действительно не дуются. Конечно с пятой попытки я нашел тот, который дуется. Попросил дежурного по магазину подуть, результат такой же», — выложил результаты исследования Чиркунов в соцсетях.
Больше всего экс-губернатора расстраивает тот факт, что дети покупают мыльные пузыри по 49 рублей, но не получают желаемого.
Олег Чиркунов принял решение снять продукцию из всей сети магазинов, сдать партию на экспертизу. «В случае, если мы с девочкой сильно не ошибаемся, производителя и поставщика занести в черный список, то есть закрыть доступ на наши полки, деньги покупателям вернуть», — заявил Чиркунов.
Подписчики отреагировали на заявление бизнесмена новыми жалобами. Так, одни винят его в том, что слишком поздно разоблачил производителя некачественного товара: «Где вы раньше были. Я сегодня, вот прямо только что, 10 шт купила ребёнку на День рождения», — написала Елизавета Созинова. «Как девочке повезло, а мы вас не встретили с дочкой, когда мороженое купленное в Семье у танка в мусорку выбрасывали ((мороженое умерло ещё до второй его разморозки, к сожалению», высказала претензию Алла Беляева. «У вас кстати перед новым годом, были поддельные новогодние игрушки)))))», — поддержал тему Виктор Дмитриев.