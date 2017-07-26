В проекте бюджета на 2018 год должны быть предусмотрены расходы на повышение зарплат и индексации пенсий. Об этом в среду, 26 июля, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Речь об этом шла на заседании президиума Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам, пишет ТАСС. По словам премьера, проект бюджета является консервативным, деньги должны быть использованы на решение наиболее острых задач.
«Само собой, у нас сохраняются емкие социальные обязательства по повышению зарплат, индексации пенсий, поддержке наиболее уязвимых групп населения, притом что по действующим проектировкам на 2018 и 2019 годы бюджет остается консервативным», — сказал Медведев.
По его словам, приоритетные проекты надо финансировать из бюджета в первую очередь.
Ранее Дмитрий Медведев сказал, что в 2018 году дефицит бюджета уменьшится почти в два раза, напоминает информагентство Nation News.