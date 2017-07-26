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26 июля 2017
Главные новости Москвы
21:12  26 июля 2017 0

Встречавшаяся с Трампом- младшим Весельницкая предупредила, что Браудер даст «заведомо ложные показания»

Наталья Весельницкая уверена, что в сенате США прозвучит ложьФОТО: livejournal

Российский адвокат Наталия Весельницкая уверена, что британскоий финансист Уильям Браудер будет врать на выступлении в сенате США.

«Со всей ответственностью заявляю, что сегодня сенату будут даны господином Браудером заведомо ложные показания», — заявила адвокат в разговоре с RT.

При этом Наталия Весельницкая подтвердила, что тоже готова дать показания.

«Я готова отстаивать своё честное имя во всех судах, но готовы ли США сегодня, при той степени антироссийских настроений в совокупности с ненавистью к собственному президенту, вспомнить о демократических принципах для того, чтобы в действительно честном и открытом состязательном и публичном процессе были представлены все аргументы и выслушаны все участники этой истории», — отметила Весельницкая.

Ранее появилась информация, что Весельницкая в прошлом году встречалась с сыном президента США Дональдом Трампом, чтобы передать ему компромат на руководителя Hermitage Capital Уильяма Браудера, в числе прочих были доказательства перевода фирмой Браудера нелегальные средства Демократической партии США, но Трампа-младшего эти бумаги не заинтересовали.

26 июля сын американского президента Дональд Трамп-младший выступит в сенате США перед юридическим комитетом. Там же будут присутствовать российский адвокат Наталия Весельницкая и британский финансист Уильям Браудер.

Наталья Михалева
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