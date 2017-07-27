В Челябинске создан штаб по выборам президента России

Городской штаб по подготовке к выборам президента РФ создан в четверг, 27 июля, в Челябинске. Как сообщили «URA.RU» источники в администрации, структуру возглавил мэр Евгений Тефтелев. В штаб также вошли спикер гордумы Станислав Мошаров, первый вице-мэр Наталья Котова и главы всех семи районов Челябинска.
На первом заседании штаба обсудили общественно-политическую обстановку в городе и задачи на ближайшее время. Решено взять на контроль ситуации, связанные с социальными конфликтами, и усилить работу с обращениями граждан.
Подготовка к выборам президента в 2018 году будет обсуждаться и на заседании президиума областного политсовета «Единой России», которое состоится 28 июля в Челябинске. В этот же день пройдет заседание Межрегионального координационного совета «ЕР» по Челябинской и Курганской областям.