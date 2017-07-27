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27 июля 2017
17:51  27 июля 2017 0

Кремль отреагировал на лишение Саакашвили украинского паспорта

Евромайдан. Киев (Украина), саакашвили михаил
У Саакашвили снова нет гражданстваФото: Валентина Свистунова © URA.RU

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не интересуются темой лишения гражданства Украины бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.

«Это не является предметом интереса Кремля», — приводит слова Дмитрий Пескова RT.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев на своей странице в социальной сети написал, что история с лишением Саакашвили украинского гражданства стала «фантастической трагикомедией», пишет «Национальная служба новостей».

Напомним, как писало «URA.RU», президент Украины Петр Порошенко принял решение лишить бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили украинского паспорта из-за того, что он предоставил недостоверные данные при его получении.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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