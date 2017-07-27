Около 400 туристов со всего мира выкинули на улицу из пятизвездочного отеля, который принадлежит катарскому шейху. Причиной срочного выселения отдыхающих стал конфликт с турецкой компанией, с которой шейх не смог договориться об условиях аренды.
Шейх Насер Ахмед Али Аль Тани приобрел в 2010 году за 15 млн долларов отель в городе Мармарис, после чего сдал его в аренду турецкой компании. Этим летом хозяин и арендаторы не пришли к единому мнению по условиям аренды. В результате сотни туристов оказались на улице, пишет агентство Nation News.
Как выяснилось, среди выселенных оказалось около 70 россиян, проживавших в 23 номерах. Отдыхающим пришлось переехать в другие отели, которые, по удачному стечению обстоятельств, оказались не заняты, передает телеканал 360.