Названы самые продаваемые в России иномарки

В первом полугодии 2017 года на российском рынке самой продаваемой иномаркой стала корейская модель KIA Rio. Всего за шесть месяцев в России приобрели 46,2 тысячи штук. На первом месте KIA Rio сменила предыдущего лидера списка — Hyundai Solaris, переместившуюся на вторую строчку с 32,7 тысячами продаж.
Тройку лидеров замыкает кроссовер Hyundai Creta, которых продали 24,1 тысячи штук, передает телеканал 360. Также в первой десятке по продажам оказались Volkswagen Polo, Renault Duster, Toyota RAV4, Chevrolet Niva, Renault Kaptur, Toyota Camry и Skoda Rapid.
Всего за первые шесть месяцев этого года в России продали 522,03 тысячи машин иностранного производства, что на 6,5% больше аналогичного периода минувшего года.