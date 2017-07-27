{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,41
Динамика за 2 недели
Евро 69,64
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
27 июля 2017
22:53  27 июля 2017 0

Названы самые продаваемые в России иномарки

Выборы Попова. Сургут, иномарки
В России стали чаще покупать иномаркиФото: Александр Кулаковский © URA.RU

В первом полугодии 2017 года на российском рынке самой продаваемой иномаркой стала корейская модель KIA Rio. Всего за шесть месяцев в России приобрели 46,2 тысячи штук. На первом месте KIA Rio сменила предыдущего лидера списка — Hyundai Solaris, переместившуюся на вторую строчку с 32,7 тысячами продаж.

Тройку лидеров замыкает кроссовер Hyundai Creta, которых продали 24,1 тысячи штук, передает телеканал 360. Также в первой десятке по продажам оказались Volkswagen Polo, Renault Duster, Toyota RAV4, Chevrolet Niva, Renault Kaptur, Toyota Camry и Skoda Rapid.

Всего за первые шесть месяцев этого года в России продали 522,03 тысячи машин иностранного производства, что на 6,5% больше аналогичного периода минувшего года.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Комментарии ({{item_print.comments_count}})
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров