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28 июля 2017
27 июля 2017
01:41  28 июля 2017 0

Путин поднял порог долга для запрета граждан на выезд в три раза

Интервью с Сергеем Юрьевичем Щебекиным. Екатеринбург, дежурная часть, форма, фссп
Послабления не коснутся алиментщиков и тех, кто возмещает причиненный ущербФото: Александр Ельчищев © URA.RU

Президент России Владимир Путин подписал подписал закон о повышении минимального порога долга, делающего гражданина невыездным, с 10 тыс. рублей до 30 тыс. рублей. Закон вступит в силу с 1 октября.

Как сообщает «RT на русском», исключение не коснется должников по требованиям о взыскании алиментов, о возмещении вреда, причинённого здоровью, вреда в связи со смертью кормильца, а также имущественного и морального вреда, причиненных в результате преступления.

Теперь, чтобы судебные приставы на основании исполнительных листов могли ограничивать выезд граждан-должников за рубеж, долг должен превышать 30 тыс. рублей. Для тех, кто гасит долг, предусмотрена ускоренная процедура разрешения на выезд. Информацию о погашении долга приставы смогут передавать пограничникам через Интернет, а не только на бумажных носителях, как было предусмотрено раньше, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Евгений Александров
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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