Президент России Владимир Путин подписал подписал закон о повышении минимального порога долга, делающего гражданина невыездным, с 10 тыс. рублей до 30 тыс. рублей. Закон вступит в силу с 1 октября.
Как сообщает «RT на русском», исключение не коснется должников по требованиям о взыскании алиментов, о возмещении вреда, причинённого здоровью, вреда в связи со смертью кормильца, а также имущественного и морального вреда, причиненных в результате преступления.
Теперь, чтобы судебные приставы на основании исполнительных листов могли ограничивать выезд граждан-должников за рубеж, долг должен превышать 30 тыс. рублей. Для тех, кто гасит долг, предусмотрена ускоренная процедура разрешения на выезд. Информацию о погашении долга приставы смогут передавать пограничникам через Интернет, а не только на бумажных носителях, как было предусмотрено раньше, сообщает «Федеральное агентство новостей».