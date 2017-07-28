Губернатор Курганской области Алексей Кокорин побывал на участке федеральной трассы, из-за капремонта которой оказались подтопленными фермерские угодья возле деревни Шевелёва Катайского района, сообщает пресс-служба главы региона.
Дорогу значительно подняли, и стоки оказались на 85 см выше, чем раньше. Из-за отсутствия стока поля оказались подтопленными, урожай на них гибнет. Кроме того, с высокой трассы не запроектированы боковые съезды к населенному пункту. При этом подрядчики утверждают, что делают дорогу по проекту, который прошел госэкспертизу.
«Село полностью отрезано, люди не могут проехать к своим хозяйствам. Это недопустимо, мы ситуацию возьмем на контроль. С Федеральным дорожным агентством компромисс найдем, — пообещал Кокорин. — Я свяжусь с генеральным подрядчиком, который выиграл конкурс. Проверим проектно-сметную документацию, почему так оказалось, что сточные трубы выше на 85 см».
Отец главы местного крестьянско-фермерского хозяйства Александр Трифонов рассказал «URA.RU», что тревогу жители деревни начали бить еще весной, собирали подписи, приходили на прием к главе района. Однако результатов это никаких не давало.
«Губернатор случайно узнал об этом и приехал к нам», — уточнил Трифонов. При этом у местных жителей нет особых надежд, что на этой стадии строительство что-то можно изменить. По подсчетам фермеров, около 80 гектаров пашни в ближайшие годы превратятся в болото.