{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,41
Динамика за 2 недели
Евро 69,64
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
28 июля 2017
27 июля 2017
26 июля 2017
25 июля 2017
Главные новости Курганской области
12:02  28 июля 2017 0

В Зауралье из-за строительства федеральной трассы затопило урожай

Алексей Кокорин встретился с фермерами из КатайскаФото пресс-службы губернатора Курганской области

Губернатор Курганской области Алексей Кокорин побывал на участке федеральной трассы, из-за капремонта которой оказались подтопленными фермерские угодья возле деревни Шевелёва Катайского района, сообщает пресс-служба главы региона.

Дорогу значительно подняли, и стоки оказались на 85 см выше, чем раньше. Из-за отсутствия стока поля оказались подтопленными, урожай на них гибнет. Кроме того, с высокой трассы не запроектированы боковые съезды к населенному пункту. При этом подрядчики утверждают, что делают дорогу по проекту, который прошел госэкспертизу.

«Село полностью отрезано, люди не могут проехать к своим хозяйствам. Это недопустимо, мы ситуацию возьмем на контроль. С Федеральным дорожным агентством компромисс найдем, — пообещал Кокорин. — Я свяжусь с генеральным подрядчиком, который выиграл конкурс. Проверим проектно-сметную документацию, почему так оказалось, что сточные трубы выше на 85 см».

Отец главы местного крестьянско-фермерского хозяйства Александр Трифонов рассказал «URA.RU», что тревогу жители деревни начали бить еще весной, собирали подписи, приходили на прием к главе района. Однако результатов это никаких не давало.

«Губернатор случайно узнал об этом и приехал к нам», — уточнил Трифонов. При этом у местных жителей нет особых надежд, что на этой стадии строительство что-то можно изменить. По подсчетам фермеров, около 80 гектаров пашни в ближайшие годы превратятся в болото.

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Комментарии ({{item_print.comments_count}})
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров