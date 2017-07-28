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Главные новости Курганской области
14:39  28 июля 2017 0

В Кургане за лето утонули 7 человек. ФОТО

Пляжи и места для купания города Кургана, руки, водоем, отдых на воде, утопленник, пляжи, человек в воде, купающиеся, тонущий
По подсчетам спасателей с июня в воде погибло семеро курганцевФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Этим летом на курганских водоемах утонуло 7 человек.

Почти все утонувшие купались в несанкционированных местах, пятеро из семи погибших были пьяны. Статистику происшествий озвучил руководитель курганского инспекторского участка госинпекции по маломерным судам зауральского управления МЧС Виктор Протовень во время рейда по городским пляжам, передает корреспондент «URA.RU».

Сейчас спасатели дежурят не только на открытых для купания городских пляжах (на Бабьих песках и бульваре Солнечном), но и на закрытом из-за плохих проб воды муниципальном пляже на Голубых озерах.

В пятницу, 28 июля, больше всего нарушителей спасателям удалось застать на закрытом Кировском пляже. Однако никаких мер к ним применить нельзя — горожанам просто раздают памятки и предупреждают о грозящей им опасности. Виктор Протовень отметил, что нельзя сказать заранее, когда закроется пляжный сезон — тут все зависит от погоды, однако спасатели готовы работать в текущем режиме до конца августа.

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Спасатели ежедневно дежурят на реках Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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