Закрыть воздушное пространство России для румынских самолетов предлагает депутат Госдумы Олег Нилов. По его мнению, Румыния обязана объяснится по поводу инцидента с самолетом S7.
Нилов предложил разворачивать от Российской Федерации все румынские самолеты до тех пор, пока посол страны не приедет в российский МИД и не объяснит инцидент с самолетом, в котором летел вице-премьер Дмитрий Рогозин, сообщает «Парламентская газета».Нилов заявил, что случай с Рогозиным, которому изначально в Кишиневе пытались отказать в прилете, «в очередной раз доказал, что молдавское правительство является марионетками в руках Румынии».
Как пишет РИА «Новости», ввести зеркальные меры предлагает и депутат Алексей Журавлев, который летел в составе российской делегации во главе с Рогозиным в Молдавию. «У нас тоже есть союзники. Они что, тоже хотят, чтобы мы всем чиновникам и приближенным к власти людям запрещали летать через все страны, которые с нами имеют определенные отношения», — заявил парламентарий.
В пятницу, 28 июля, власти Румынии запретили пересечь воздушное пространство страны рейсу российской авиакомпании S7, которым из Москвы в молдавский Кишинев летел вице-премьер Дмитрий Рогозин. Румынская сторона объяснила данный шаг наличием на борту воздушного судна персоны, находящейся в санкционных списках.
Российский МИД назвал сознательной провокацией инцидент с российским пассажирским самолетом.