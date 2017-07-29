Ученые нашли на Марсе подземные моря

Ученые считают, что на Марсе есть вода. Несколько доказательств своей теории они перечислили на страницах научного журнала ToDay News Ufa.
Так, исследователи уверены, что вода может содержаться в полярных снежных шапках и в атмосфере Красной планеты. На наличие Н2O указывают и отложения солей на склонах марсианских гор.
Впрочем, из-за сильной разряженной атмосферы и низкой массы планеты вода находится под грунтом, а не на поверхности Марса. Наиболее вероятными такие подземные моря и реки ученые считают в зоне экватора.