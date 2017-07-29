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29 июля 2017
17:45  29 июля 2017 0

Актер Клуни засудит фотографа за снимки его детей

Супруги Джордж Клуни и Амаль Аламуддин не хотят показывать своих близнецов публикеФОТО: peopletalk.ru

Известный американский актер Джордж Клуни заявил, что подаст в суд на французский журнал Voici. Фотограф издания без разрешения снял и опубликовал его детей.

«Фотографы, не сомневайтесь, агентство и журнал будут привлечены к ответственности в суде по всей строгости закона»», — цитирует слова Клуни Daily Mail.

Актер рассказал, что папарацци перелезли через забор его частного дома, забрались на дерево и оттуда сфотографировали его детей. Снимки звездной четы в итальянском особняке опубликовали в журнале.

Дети Джордж Клуни и Амаль Аламуддин- близнецы Элла и Александр родились в июне этого года. Их официальных фотографий пока нет.

Наталья Михалева
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© Служба новостей «URA.Ru»
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