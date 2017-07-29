Актер Клуни засудит фотографа за снимки его детей

Известный американский актер Джордж Клуни заявил, что подаст в суд на французский журнал Voici. Фотограф издания без разрешения снял и опубликовал его детей.
«Фотографы, не сомневайтесь, агентство и журнал будут привлечены к ответственности в суде по всей строгости закона»», — цитирует слова Клуни Daily Mail.
Актер рассказал, что папарацци перелезли через забор его частного дома, забрались на дерево и оттуда сфотографировали его детей. Снимки звездной четы в итальянском особняке опубликовали в журнале.
Дети Джордж Клуни и Амаль Аламуддин- близнецы Элла и Александр родились в июне этого года. Их официальных фотографий пока нет.