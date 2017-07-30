В Турции женщины устроили бунт из-за одежды

В Стамбуле сотни женщин вышли на улицы выступая против консервативного дресс-кода. По улицам города турецкие женщины прошли с вешалками, на которых висели джинсовые шорты — пример свободной одежды для современной женщины. Однако в Турции мужчины считают эту часть гардероба неприемлимой.
Дамы выступили против традиционной одежды, которую им навязывают в стране, преимущественно мужчины. Они хотят одеваться модно и свободно, как женщины в Европе. «Мы не будем подчиняться, молчать, бояться. Мы победим через сопротивление», — кричали бунтующие женщины на акции протеста, пишет RT.
Марш получил название «Не трогай мой образ». Как уточняет «Газета.Ru», к участникам акции присоединились ЛГБТ-активитсы, которые несли флаги и плакаты своего сообщества.