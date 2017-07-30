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30 июля 2017
29 июля 2017
07:43  30 июля 2017 0

В Турции женщины устроили бунт из-за одежды

Египет, отдых туристов, бедуины
В Турции женщины выступают за отказ от традиционных нарядовФото: Нина Калинина © URA.RU

В Стамбуле сотни женщин вышли на улицы выступая против консервативного дресс-кода. По улицам города турецкие женщины прошли с вешалками, на которых висели джинсовые шорты — пример свободной одежды для современной женщины. Однако в Турции мужчины считают эту часть гардероба неприемлимой.

Дамы выступили против традиционной одежды, которую им навязывают в стране, преимущественно мужчины. Они хотят одеваться модно и свободно, как женщины в Европе. «Мы не будем подчиняться, молчать, бояться. Мы победим через сопротивление», — кричали бунтующие женщины на акции протеста, пишет RT.

Марш получил название «Не трогай мой образ». Как уточняет «Газета.Ru», к участникам акции присоединились ЛГБТ-активитсы, которые несли флаги и плакаты своего сообщества.

Нина Калинина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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