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30 июля 2017
29 июля 2017
11:08  30 июля 2017 0

Американские и японские самолеты устремились к Северной Корее после запуска ракеты

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Военные самолеты пролетели над Корейским полуостровомФото: depositphotos.com © URA.RU

Военные воздушные силы США и Японии провели учебные полеты над Корейским полуостровом. Поводом для такой активности стал очередной пуск ракеты КНДР, 28 июля.

Министр обороны Японии Фумио Кисиды заявил, что таким образом страны показали КНДР свою военную мощь. «Мы на порядок укрепили силу сдерживания и противодействия японо-американского союза, а также продемонстрировали высокий уровень желания и возможностей нашей страны для стабилизации ситуации в регионе», — процитировал главу ведомства RT.

В полете приняли участие два стратегических бомбардировщика США B-1, а также два японских истребителя F2. На подлете к полуострову к ним также присоединились самолеты Южной Кореи.

Напомним, ракета, запущенная КНДР, 45 минут летела над Японским морем. Власти Японии заявили, что запуск стал нарушением нескольких резолюций Совета безопасности ООН и назвали его провокацией.

Сергей Дианов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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