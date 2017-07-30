Военные воздушные силы США и Японии провели учебные полеты над Корейским полуостровом. Поводом для такой активности стал очередной пуск ракеты КНДР, 28 июля.
Министр обороны Японии Фумио Кисиды заявил, что таким образом страны показали КНДР свою военную мощь. «Мы на порядок укрепили силу сдерживания и противодействия японо-американского союза, а также продемонстрировали высокий уровень желания и возможностей нашей страны для стабилизации ситуации в регионе», — процитировал главу ведомства RT.
В полете приняли участие два стратегических бомбардировщика США B-1, а также два японских истребителя F2. На подлете к полуострову к ним также присоединились самолеты Южной Кореи.
Напомним, ракета, запущенная КНДР, 45 минут летела над Японским морем. Власти Японии заявили, что запуск стал нарушением нескольких резолюций Совета безопасности ООН и назвали его провокацией.