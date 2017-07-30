Дочь теннисиста Кафельникова послала отца после скандала с наркотиками. ФОТО

Дочь самого титулованного российского теннисиста Евгения Кафельникова — Алеся — опубликовала на странице в своем Twitter неприличный жест в сторону отца. Ранее спортсмен намекнул на проблемы дочери с наркотиками. Скандал начался с публикации спортсмена о том, что он «отец-неудачник».
Также Кафельников добавил странный пост, в котором рядом со словом наркотики разместил эмоджи «отстой» и «смерть». СМИ рассудили, что выплеск эмоций связан с его дочерью Алесей.
На слухи о наркозависимости Кафельниковой также отреагировала телеведущая Дана Борисова, которая недавно шокировала всю страну, признавшись в наркомании. Борисова обратилась к Алесе из реабилитационного центра на Самуи, где она четыре месяца проходит детокс-программу, и предложила лечиться. «URA.RU» публиковало видео данного послания.
Сама Алеся в интервью Life заявила, что отец писал не о ней, и разместила у себя в соцсети фотографию, на которой послала отца в известное место посредством неприличного жеста, написав: «Передайте Е.А. (инициалы Кафельникова — прим. ред.), что он достал своим твиттером сплетни пускать». Впоследствии запись пропала из Twitter девушки.