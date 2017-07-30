{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,54
Динамика за 2 недели
Евро 69,68
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
30 июля 2017
15:44  30 июля 2017 0

Дочь теннисиста Кафельникова послала отца после скандала с наркотиками. ФОТО

Известный спортсмен намекнул, что его дочь наркозависимаФото: Wikimedia Commons Logo

Дочь самого титулованного российского теннисиста Евгения Кафельникова — Алеся — опубликовала на странице в своем Twitter неприличный жест в сторону отца. Ранее спортсмен намекнул на проблемы дочери с наркотиками. Скандал начался с публикации спортсмена о том, что он «отец-неудачник».

Также Кафельников добавил странный пост, в котором рядом со словом наркотики разместил эмоджи «отстой» и «смерть». СМИ рассудили, что выплеск эмоций связан с его дочерью Алесей.

Фото: Twitter Алеся Кафельникова

На слухи о наркозависимости Кафельниковой также отреагировала телеведущая Дана Борисова, которая недавно шокировала всю страну, признавшись в наркомании. Борисова обратилась к Алесе из реабилитационного центра на Самуи, где она четыре месяца проходит детокс-программу, и предложила лечиться. «URA.RU» публиковало видео данного послания.

Сама Алеся в интервью Life заявила, что отец писал не о ней, и разместила у себя в соцсети фотографию, на которой послала отца в известное место посредством неприличного жеста, написав: «Передайте Е.А. (инициалы Кафельникова — прим. ред.), что он достал своим твиттером сплетни пускать». Впоследствии запись пропала из Twitter девушки.

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Комментарии ({{item_print.comments_count}})
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров