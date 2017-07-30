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30 июля 2017
17:29  30 июля 2017 0

Пугачева вернется на сцену в 70 лет

Пугачева планирует возобновить творческую деятельностьФото: depositphotos.com

Королева отечественной поп-музыки Алла Пугачева заявила, что вернется на сцену к своему 70-летнему юбилею с новой концертной программой. Певица сообщила об этом во время бенефиса на Азербайджанском международном фестивале «Жара», где исполнила несколько новых песен, сообщает «Комсомольская правда».

«Я подготовила к фестивалю то, что надо, — рассказала артистка — Но, надеюсь, что ближе к своему грядущему юбилею, 70-летию, я сделаю и большой сольный концерт. Спою не везде, но в Азербайджане точно выступлю».

Примадонна покинула шоу-бизнес в 2010 году после тура «Сны о любви», сообщив, что больше не может выдерживать гастрольный график. Но на нынешнем фестивале она стала хэдлайнером, исполнив семь песен, среди которых были давно полюбившиеся публике шлягеры и новые композиции.

Творческий вечер Аллы Борисовны, уточняет RT, прошел в Баку накануне. Хиты Пугачевой исполняли Григорий Лепс, Владимир Винокур, Диана Арбенина, Светлана Лобода, Жасмин и Александр Панайотов.

Семен Гринберг
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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