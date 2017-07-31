Южнокорейские ученые приступили к изучению мумий, найденных при раскопках на территории некрополя «Зеленый Яр». Первый этап изучения тел древних жителей Ямала проходит в Тюмени, после чего исследования продолжатся в лабораториях Сеула.
«Они уникальны тем, что настолько хорошо сохранены и это мумии естественного происхождения, поэтому у них сохранены внутренние органы, что очень интересно для исследований», — рассказал «Вести-Ямал» профессор Сеульского национального университета Южной Кореи Донг Хун Шин.
В данный момент известно, что объектом исследований стали мумии взрослой женщины и маленького ребенка, живших около 600-700 лет назад. Специалисты уверены, что хорошее состояние найденных тел позволит сделать ряд открытий. В частности, выяснить максимально точное время захоронения, реконструировать рацион древних людей, а также изучить болезни того времени, а может быть — и причины смерти.
Часть анализов (среди них радиоуглеродный) будет проведен в Южной Корее в рамках совместной работы Института проблем освоения Севера с коллегами из Сеула. Большинство фрагментов мумий позже будет отправлено в Салехардский музей имени Шемановского.