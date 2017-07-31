{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,54
Динамика за 2 недели
Евро 69,68
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
31 июля 2017
30 июля 2017
Главные новости 
07:50  31 июля 2017 0

Уникальные ямальские мумии отправятся в лаборатории Южной Кореи. ФОТО

Историческая находка поможет науке сразу по нескольким направлениямФОТО: скриншот "Вести-Ямал"

Южнокорейские ученые приступили к изучению мумий, найденных при раскопках на территории некрополя «Зеленый Яр». Первый этап изучения тел древних жителей Ямала проходит в Тюмени, после чего исследования продолжатся в лабораториях Сеула.

«Они уникальны тем, что настолько хорошо сохранены и это мумии естественного происхождения, поэтому у них сохранены внутренние органы, что очень интересно для исследований», — рассказал «Вести-Ямал» профессор Сеульского национального университета Южной Кореи Донг Хун Шин.

В данный момент известно, что объектом исследований стали мумии взрослой женщины и маленького ребенка, живших около 600-700 лет назад. Специалисты уверены, что хорошее состояние найденных тел позволит сделать ряд открытий. В частности, выяснить максимально точное время захоронения, реконструировать рацион древних людей, а также изучить болезни того времени, а может быть — и причины смерти.

Часть анализов (среди них радиоуглеродный) будет проведен в Южной Корее в рамках совместной работы Института проблем освоения Севера с коллегами из Сеула. Большинство фрагментов мумий позже будет отправлено в Салехардский музей имени Шемановского.

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Комментарии ({{item_print.comments_count}})
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров