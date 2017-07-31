Владелицей машины, которая разнесла пешеходную зону в Салехарде во время погони, оказалась сотрудница ямальского департамента информационных технологий и связи Диана Ткаченко. Об этом сообщили собственные источники «URA.RU». Фотографии того самого автомобиля Mazda были обнаружены на страничке ее супруга в соцсети «ВКонтакте». В полиции информацию подтвердили.
«Владелец был установлен сразу, как только машина была найдена. Однако до сих пор не установлено, кто находился за рулем в момент происшествия. Хозяйка автомобиля в это время находилась за пределами ЯНАО», —сообщили в пресс-службе окружного управления МВД.
Есть версия, что автомобиль был угнан. В день аварии в полицию поступило соответствующее заявление.
Связаться с владелицей авто не получилось. В настоящий момент ее нет в городе. Ее супруг не ответил на сообщения в соцсетях. Он не обновлял свою страничку со дня происшествия.
Инцидент произошел, напомним, в ночь на 25 июля. Автомобиль Mazda, уходя от преследования полицейских, протаранил ограждения на площади центра «Геолог», снес фонарный столб и несколько лавочек с клумбой. После этого неизвестный водитель бросил машину в подворотне и скрылся.
В настоящий момент полиция проводит проверку, выясняет все обстоятельства случившегося, устанавливает личность нарушителя.