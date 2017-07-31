Кандидат в губернаторы Прикамья заявил о подделке подписей депутатов

Претендент на пост губернатора Пермского края Олег Хараськин (выдвинут «Партией Великое Отечество») заявил, что его конкурент, представитель «Патриотов России» Андрей Степанов, мог подделать подписи депутатов, собираемые для прохождения муниципального фильтра. В понедельник, 31 июля, экс-руководитель региональной приемной президента провел пресс-конференцию, на которой заявил, что продолжает борьбу с политиком, из-за которого выбыл из предвыборной гонки.
Олег Хараськин не смог преодолеть фильтр из-за четырех «дублей» — за него подписались муниципальные депутаты, ранее поддержавшие представителя «Патриотов России» Андрея Степанова. Таким образом, подписи засчитали в пользу «патриота». Как заявил Олег Хараськин, некоторые депутаты, утверждают, что не подписывались в поддержку Степанова. Парламентарии уже дали письменные пояснения на сей счет.
«Если они не давали свои подписи — то уже не только права избирателей нарушены, а закон. Ведь речь тогда идет о подделке листов поддержки», — отметил Хараськин в беседе с корреспондентом «URA.RU». Кандидат намерен инициировать разбирательства из-за спорной ситуации.
Представитель «Патриотов России» Андрей Степанов (его зачастую называют техническим кандидатом) исключает возможность подделки подписей: «Разные случайности бывают. Мне ситуация тоже непонятна, но я не сомневаюсь в штабе, который у меня занимался сбором подписей. Существует ведь процедура, документы заверяет нотариус. Думаю, избирательная комиссия разберется в ситуации».
Олег Хараськин пытается каким-то образом запомниться, чтобы продолжить политическую карьеру — считает политический консультант Сергей Иванов: «Очевидно, кампания для него обернулась крахом. А в ближайшем будущем других выборов, где Хараськин мог бы побороться, не предвидится. Отсюда эти метания, непонимание ситуации. В итоге кандидат пошел во все тяжкие, чтобы как-то напомнить о себе и запомниться избирателям».
Практической пользы от разбирательств кандидат не извлечет в любом случае — уверен политтехнолог Дмитрий Логинов: «Что им движет — до конца не понятно. Желание дискредитировать институт выборов? Не сомневаюсь, что если начнутся разбирательства, то избирательная комиссия докажет подлинность подписей. И тогда уже сам Хараськин окажется в глупом положении».