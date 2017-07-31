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Главные новости Пермского края
17:22  31 июля 2017 0

Кандидат в губернаторы Прикамья заявил о подделке подписей депутатов

Избирательная комиссия Пермского края. Проверка подписей, собранных кандидатами. Пермь
Олег Хараськин намерен до конца расследовать путаницу с подписямиФото: Алексей Глазырин © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы губернатора Пермского края-2017
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Претендент на пост губернатора Пермского края Олег Хараськин (выдвинут «Партией Великое Отечество») заявил, что его конкурент, представитель «Патриотов России» Андрей Степанов, мог подделать подписи депутатов, собираемые для прохождения муниципального фильтра. В понедельник, 31 июля, экс-руководитель региональной приемной президента провел пресс-конференцию, на которой заявил, что продолжает борьбу с политиком, из-за которого выбыл из предвыборной гонки.

Олег Хараськин не смог преодолеть фильтр из-за четырех «дублей» — за него подписались муниципальные депутаты, ранее поддержавшие представителя «Патриотов России» Андрея Степанова. Таким образом, подписи засчитали в пользу «патриота». Как заявил Олег Хараськин, некоторые депутаты, утверждают, что не подписывались в поддержку Степанова. Парламентарии уже дали письменные пояснения на сей счет.

«Если они не давали свои подписи — то уже не только права избирателей нарушены, а закон. Ведь речь тогда идет о подделке листов поддержки», — отметил Хараськин в беседе с корреспондентом «URA.RU». Кандидат намерен инициировать разбирательства из-за спорной ситуации.

Представитель «Патриотов России» Андрей Степанов (его зачастую называют техническим кандидатом) исключает возможность подделки подписей: «Разные случайности бывают. Мне ситуация тоже непонятна, но я не сомневаюсь в штабе, который у меня занимался сбором подписей. Существует ведь процедура, документы заверяет нотариус. Думаю, избирательная комиссия разберется в ситуации».

Статья по теме
Кандидаты в губернаторы попались на махинациях

Олег Хараськин пытается каким-то образом запомниться, чтобы продолжить политическую карьеру — считает политический консультант Сергей Иванов: «Очевидно, кампания для него обернулась крахом. А в ближайшем будущем других выборов, где Хараськин мог бы побороться, не предвидится. Отсюда эти метания, непонимание ситуации. В итоге кандидат пошел во все тяжкие, чтобы как-то напомнить о себе и запомниться избирателям».

Практической пользы от разбирательств кандидат не извлечет в любом случае — уверен политтехнолог Дмитрий Логинов: «Что им движет — до конца не понятно. Желание дискредитировать институт выборов? Не сомневаюсь, что если начнутся разбирательства, то избирательная комиссия докажет подлинность подписей. И тогда уже сам Хараськин окажется в глупом положении».

Стефан Савелли
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© Служба новостей «URA.Ru»
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