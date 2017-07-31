Переезд управления воздушным движением над Москвой во Внуково, где находится здание нового центра управления полетами (ЦУП), отложен. Причина — протекающая крыша.
Перевод управления воздушным движением над Москвой в новое здание должен состояться в октябре. Сейчас «Госкорпорация по организации воздушного движения» (ГК по ОрВД) подписала договор о полной замене кровли.
Автоматизированную систему по организации воздушного движения (АС ОрВД) установили в 2012 году в еще недостроенном здании ЦУПа. С того момента оборудование не отключали, а Росавиация не принимала результаты испытаний из-за замечаний. На старой системе в 2015—2016 годах случилось четыре полных отказа, нагрузка легла на резервную систему 2008 года.
Отметим, что в новое здание ЦУПа вложили 3,5 млрд рублей. Из них 2,3 млрд рублей — бюджет, а 1,2 млрд рублей вложило предприятие. Основные этапы строительства завершили в 2013 году, передает «Коммерсант».