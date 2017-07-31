В МВД обсудили и одобрили проект приказа Минтранса, согласно которому на самолет можно садиться по электронному билету.
Приказ Минтранса должен убрать несостыковки в законодательстве. К примеру, сейчас электронный билет имеет такую же юридическую силу, как и бумажный. Но, в то же время, штамп о прохождении досмотра должен быть на бумажном билете.
Напомним, что в мае 2017 года аэропорты Москвы заявили, что готовы внедрить систему электронного предполетного контроля с помощью смартфона, сообщает телеканал 360.