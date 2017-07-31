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31 июля 2017
Главные новости Москвы
22:52  31 июля 2017 0

Полицейские разрешили отказаться от бумажных авиабилетов

Аэропорт Шереметьево. Москва, вылет, прилет, шереметьево, авиабилеты
МВД одобрил проект МинтрансаФото: Антон Белицкий © URA.RU

В МВД обсудили и одобрили проект приказа Минтранса, согласно которому на самолет можно садиться по электронному билету.

Приказ Минтранса должен убрать несостыковки в законодательстве. К примеру, сейчас электронный билет имеет такую же юридическую силу, как и бумажный. Но, в то же время, штамп о прохождении досмотра должен быть на бумажном билете.

Напомним, что в мае 2017 года аэропорты Москвы заявили, что готовы внедрить систему электронного предполетного контроля с помощью смартфона, сообщает телеканал 360.

Дарья Александрович
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© Служба новостей «URA.Ru»
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